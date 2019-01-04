Собчак заступилась за проехавшего по пешеходной зоне Верника

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за актера Игоря Верника после появления информации о том, что он проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке.

В своем телеграм-канале Собчак обратила внимание журналистов на то, что попасть к служебному въезду в МХАТ можно только таким путем.

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По ее словам, все сотрудники театра на машинах вынуждены ежедневно пользоваться данным маршрутом.

Ранее сообщалось, что ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве.