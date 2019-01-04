Верника уличили в опасном вождении
Актер и телеведущий Игорь Верник серьезно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает «Москва 24».
По данным телеканала, он заехал на пешеходную зону в Камергерском переулке в Москве.
Как отмечается, охрана артиста при этом отгоняла людей от машины. На записи слышна фраза: «Пропустите, Верник едет!».
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Видео с места инцидента прислали очевидцы.
На данный момент правоохранители никак не отреагировали на произошедшее.
Ранее сообщалось, что московский мэр Сергей Собянин поздравил с юбилеем Игоря Верника.