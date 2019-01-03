Райна Праудина умерла на последней стадии рака

Источник рассказал, что скончавшаяся на 84 году жизни заслуженная артистка России Райна Праудина долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает ФАН.

Согласно имеющейся информации, Праудина умерла в хосписе. У нее была последняя стадия рака.

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По словам источника, близкие артистки хотят похоронить ее на немецком кладбище Введенское в Москве. При этом при оформлении документов возникли некоторые сложности.

Ранее сообщалось, что Праудина умерла после продолжительной болезни 2 января.