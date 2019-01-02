Смерть Криса Кельми подтвердили в морге

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Смерть певца Криса Кельми подтвердили в Наро-Фоминском морге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он скончался 1 января.

Подчеркивается, что точная причина смерти будет известна после экспертизы.

Ранее сообщалось, что музыкант Юрий Лоза высказался о смерти Кельми.