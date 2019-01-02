Кормухина отреагировала на смерть Кельми

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Певица Ольга Кормухина прокомментировала смерть исполнителя Криса Кельми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что он был хорошим, профессиональным музыкантом.

«Я думаю, все-таки такая невостребованность сгубила многих. Мало кто может пережить это. Медные трубы — самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии», — сказала Кормухина.

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Кормухина добавила, что работала с Кельми в течение года в «Рок-Ателье».

Ранее сообщалось, что Дана Борисова прокомментировала смерть Криса Кельми.