Садальский отреагировал на призыв РПЦ запретить «Иронию судьбы»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/525/10109525/upload-01-pic905-895x505-56390.jpg">

Актер Станислав Садальский ответил на критику фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» со стороны митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Об этом сообщает URA.ru.

Он заявил, что кино не входит в сферу деятельности Русской православной церкви(РПЦ).

Реклама

Садальский подчеркнул, что РПЦ строит «пустые и ненужные церкви, а своим делом не занимается». При этом артист поддержал Андрея Мягкова, который сыграл в «Иронии судьбы» главную роль.

«Андрюшу знаю, он интеллигентно выразился. А священник — идиот», — заключил Садальский.

Ранее сообщалось, что Андрей Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы».