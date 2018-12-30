Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение

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Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, согласно слухам, являющаяся любовницей юмориста и главной причиной его расставания с Еленой Степаненко, заявила в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале, что не получала от него предложения о замужестве.

«Такого предложения не поступало», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего.

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Она также отметила, что не беременна.

Ранее Брухунова пожаловалась на «агрессивную ревность» Степаненко.