Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, согласно слухам, являющаяся любовницей юмориста и главной причиной его расставания с Еленой Степаненко, заявила в эфире передачи «Эксклюзив» на Первом канале, что не получала от него предложения о замужестве.
«Такого предложения не поступало», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего.
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Она также отметила, что не беременна.
Ранее Брухунова пожаловалась на «агрессивную ревность» Степаненко.