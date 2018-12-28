Адвокаты Кевина Спейси посмеялись на видеодоказательством его секс-преступлений
Адвокаты Кевина Спейси засомневались в качестве видеодоказательства его приставаний к молодому человеку, ранее всплывшего в скандале вокруг артиста, пишет TMZ.
Юристы обратили внимание суда на то, что молодой человек по фамилии Унру обвинил Спейси в приставаниях в баре и том, что Спейси якобы прикасался к 18-летнему на тот момент Унру в течение 3 минут. «Это довольно долгий промежуток времени для того, чтобы позволить незнакомцу щупать ваши штаны, не правда ли?» — говорят они, пытаясь добиться от прокурора отклонения видеозаписи, сделанной Унру в баре.
Также они заметили, что представители молодого человека не обратились в суд сразу же после произошедшего.
Тем не менее суд отклонил ходатайство юристов Спейси. Актера обвинили в непристойных действиях по отношению к несовершеннолетнему и побоях.