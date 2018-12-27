Появились видеодоказательства секс-преступлений Кевина Спейси

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Молодой человек, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, может предоставить видеодоказательства произошедшего.

Как передает CBS, подвергшийся домогательствам в 2016 году в городе Нантакет юноша получал от Спейси видеозаписи в программе Snapchat.

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Подруга пострадавшего рассказала полицейским, что ее бойфренд переслал ей видео от Спейси, в котором актер трогал «верх своих брюк».

Видео в программе Snapchat самоуничтожаются после просмотра, однако существуют способы сохранить их.

Ранее сообщалось, что экс-телеведущая рассказала о домогательствах Спейси к ее 18-летнему сыну в Нантакете.