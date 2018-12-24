Кевин Спейси выпустил провокационное видео с обращением к зрителям

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Звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси выпустил провокационное видео с обращением к телезрителям. Об этом сообщает Daily Mirror.

Это произошло в тот же день, когда актера вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах.

На видео он смотрит прямо в камеру, как делал его персонаж Фрэнк Андервуд, и произносит речь в его манере.

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«Я знаю, чего ты хочешь. Конечно, они пытались разлучить нас. Но то, что у нас есть, очень сильно, слишком могущественно», — сказал Спейси.

Он добавил, что раскрыл людям свои самые личные, темные секреты.

«Я показал вам то, на что способны люди. Я шокировал вас своей честностью. По большей части я бросил вам вызов и заставил вас думать, и вы доверяли мне, хоть и знали, что не стоит этого делать», — заключил Спейси.

Актер подчеркнул, что тот, который на него сейчас смотрит, хочет, чтобы он вернулся.

Ранее сообщалось, что Кевина Спейси вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах.