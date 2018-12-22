TMZ: Стивену Сигалу не предъявят обвинения в изнасиловании
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал не будет обвинен в изнасиловании, сообщает TMZ.
По данным портала, актеру не станут предъявлять официальные обвинения по эпизоду изнасилования в 2002 году. В прокуратуре округа Лос-Анджелес сообщили, что по данному делу истек срок давности.
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Отмечается, что Сигала также обвиняли в изнасиловании в 90-х годах.
Ранее сообщалось, что Сигал открыл в России форум памяти женского подвига.