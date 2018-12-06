Журналист Юрий Дудь прокомментировал обвинение в плагиате со стороны режиссера Александры Франк, которая заявила, что во время интервью с актером Сергеем Буруновым он задал украденные у нее вопросы. Свой ответ он опубликовал на фейсбуке.

Он пояснил, что при подготовке выпуска ему предложили расшифровку разговора с Буруновым для видеопроекта Франк. По его словам, режиссер была не против использования ее материалов.

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После выхода интервью, как отмечает Дудь, Франк написала возмущенный пост, в котором заявила, что журналист украл «три четверти» ее вопросов.

Юрий Дудь назвал эти обвинения необоснованными и опубликовал расшифровку разговора Александры Франк и Сергея Бурунова. Он добавил, что это «самый короткий способ закрыть вопрос».

«Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)», — заключил Дудь.

Ранее сообщалось, что Юрий Дудь стал самым авторитетным журналистом в интернете.