В Кремле отреагировали на освобождение рэпера Хаски

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о решении суда отпустить рэпера Хаски из спецприемника.

«Вы знаете, что решение суда не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Реклама

Дмитрий Кузнецов (Хаски) был задержан в Краснодаре во время выступления на улице перед клубом. Он забрался на припаркованную машину и после был доставлен в полицейский участок. Последовавший суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и 3 — за отказ от медицинского освидетельствования.

Хаски был освобожден из спецприемника в Усть-Лабинске 26 ноября по решению суда, прекратившего исполнение наказания. После у себя в соцсетях главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что арест рэпера Хаски отменили после вмешательства чиновников из администрации президента.