Умер автор слов «Прощания славянки»

В возрасте 88 лет скончался хабаровский поэт Аркадий Федотов, написавший слова на мелодию марша «Прощание славянки», передает ТАСС со ссылкой на сообщение минкульта Хабаровского края.

В ведомстве называют песню на мелодию «Прощания славянки» самой яркой страницей в биографии Аркадия Федотова. Слова к этой мелодии он написал в 1965 году.

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Уже назначена дата прощания с поэтом: оно состоится 26 ноября.

Аркадий Федотов родился в 1930 году в Киеве, в начале 1930-х годов семья переехала в Хабаровск. Окончив Таллиннское музыкальное училище, Федотов стал музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где 35 лет играл на валторне. Во течение музыкальной карьеры он не прекращал писать стихи. Последний, четвертый сборник Федотов издал в 2011 году.