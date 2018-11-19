В Петербурге сбили солиста «Поющих гитар» с женой

В Санкт-Петербурге вечером 18 ноября на проспекте Просвещения под машину попали солист ансамбля «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга Вера, передает «РосБалт» со ссылкой на продюсера ансамбля Сергея Дронова.

Ступаченко и его жена были сбиты на пешеходном переходе, сбивший водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают.

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Сам певец сейчас находится в тяжелом состоянии, его супруга получила травмы средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что главного тренера красноярского «Енисея» Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем.