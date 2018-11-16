Мать троих детей Пи Дэдди найдена мертвой

Американская модель Ким Портер, которая 13 лет встречалась с рэпером Шоном Комбсом (известным как Пафф Дэдди, Пи Дэдди и Брат Любовь) и родила от него троих детей, найдена мертвой в своей квартире в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника портала, модель могла скончаться от сердечной недостаточности. Также источник рассказал, что несколько недель назад она проходила лечение от пневмонии.

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Изданию Us Weekly Пи Дэдди подтвердил смерть Гордон и призвал уважать право ее родных на частную жизнь.

Ранее журнал Forebes назвал Пи Дэдди одним из самых высокооплачиваемых рэперов.