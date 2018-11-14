Умер актер из «Тихого Дона» Сергей Юртайкин

Актер театра и кино Сергей Юртайкин умер в возрасте 91 года, передает ФАН.

Сообщение о смерти Юртайкина подтвердили в его семье.

Артист скончался в поселке Снегири Московской области в ночь на 14 ноября. Причины смерти Сергея Юртайкина пока неизвестны.

Сергей Юртайкин после окончания ВГИКа в 1953 году поступил в Театр-студию киноактера, где служил до 1990 года. Сыграл в нескольких десятках фильмов, включая картины «Верные друзья» и «Тихий Дон», где он предстал в роли Валета, убитого казаками во время начала смуты.