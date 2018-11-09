Серебренников пришел в суд в футболке с надписью о боге

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Режиссер Кирилл Серебренников явился в Мещанский суд Москвы 9 ноября на продолжение своего допроса в новой «говорящей» футболке, передает РИА «Новости»

Если в два предыдущих дня он приходил в футболках со словами «Жги» и «Все утопить», то на этот раз выбрал одежду с латинским афоризмом Deus conservat omnia («Бог хранит все», девиз графов Шереметьевых).

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Серебренников 9 ноября отвечает на вопросы адвокатов. Позже он будет общаться с прокурорами, представителем потерпевших и судьей.

Следствие уверено, что Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 млн руб., выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа». Свою вину все, кроме давшей показания против других фигурантов экс-бухгалтера компании Нины Масляевой, отрицают.