Повредивший звезду Трампа на «Аллее славы» вандал получил условный срок

В США суд приговорил 24-летнего Остина Клэя к условному сроку за вандализм после того, как он киркой разбил звезду президента США Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы». Об этом пишет The Los Angeles Times.

По данным издания, Клэя приговорили к трем годам условно и общественным работам. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере $9,5 тыс. за причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что рядом со звездой Трампа появились двое мужчин, одетых в военную советскую форму солдат, спустя несколько дней после нападения вандала на именную звезду.