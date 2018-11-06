В Тернопольской области запретили фильмы на русском языке

В Тернопольской области Украины депутаты областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русского языка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, депутаты ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Реклама

Как отмечается, в частности, речь идет о запрете трансляции российских фильмов на территории области.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины запретил русскоязычную культурную продукцию.