Стало известно о состоянии актрисы Васильевой после инцидента в метро Москвы

Актрису Татьяну Васильеву выписали из НИИ имени Склифосовского в день обращения после того, как ей прищемило голову дверями вагона московского метро,передает РИА «Новости».

«Она была выписана еще вчера», — сообщили в справочной медучреждения.

Ранее метро Москвы объяснило, почему артистке Васильевой прищемило голову дверьми.

71-летняя актриса Татьяна Васильева была госпитализирована в Москве. Сообщалось, что на станции Таганская ей прищемило голову дверьми вагона. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон.