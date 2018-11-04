Метро Москвы объяснило, почему артистке Васильевой прищемило голову дверьми

Московский метрополитен выразил сожаление после инцидента, произошедшего с народной артисткой России Татьяной Васильевой, передает агентство «Москва».

Сообщается, что это произошло из-за того, что она заходила в вагон при мигающем красном сигнале.

«Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. В субботу утром один из пассажиров пытался зайти в вагон при мигании красного запрещающего сигнала. К сожалению, пассажира «ударило» дверями. Наши сотрудники предложили вызвать «скорую помощь», чтобы убедиться, что здоровью пассажира ничто не угрожает, но она отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», — рассказали в пресс-службе метро.

Ранее 71-летняя актриса Татьяна Васильева была госпитализирована в Москве. Сообщалось, что на станции Таганская ей прищемило голову дверьми вагона. Это произошло в тот момент, когда актриса заходила в вагон.