Умер продюсер, открывший Джеки Чана и Брюса Ли

На 92 году жизни скончался легендарный гонконгский продюсер Рэймонд Чоу, который открыл Джеки Чана и Брюса Ли. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, Чой был журналистом, но позднее перешел в киноиндустрию. Он помогал молодым актерам в начале карьеры и поспособствовал их международному признанию. Он прославил «тысячи фильмов», а также популяризировал кунг-фу.

Ранее сообщалось, что американский кинопродюсер Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет.