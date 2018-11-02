Ридли Скотт снимет вторую часть «Гладиатора»

Британский режиссер и продюсер Ридли Скотт приступил к работе над второй части пеплума «Гладиатор». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, проект в данный момент находится на ранней стадии производства. Выпуском фильма займется Paramount Pictures.

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В настоящее время известно, что Скотт вернется в режиссерское кресло, а автором сценария станет Питер Крэйг (ранее он работал над двумя частями «Голодных игр», а сейчас занят на съемках сиквела «Лучшего стрелка»).

Отмечается, что вторая часть «Гладиатора» расскажет историю Луция, которого Максимус (Рассел Кроу) спасает в первой кинократине.

Ранее сообщалось, что Ридли Скотт взялся за сериал о религии и андроидах.