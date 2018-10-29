Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище
Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает mk.ru.
Церемония погребения была быстрой, семья Караченцова выразила пожелание присутствующим не снимать происходящее на фотокамеры и телефоны. На могиле установлен временный крест, к которому сложили венки и цветы.
Реклама
Прощание с Николаем Караченцовым прошло 19 октября в театре «Ленком».
Ранее сообщалось, что во время гражданской панихиды вдова артиста Людмила Поргина подарила Инне Чуриковой картину от имени скончавшегося мужа.