Николай Караченцов похоронен на Троекуровском кладбище

Народного артиста РСФСР Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает mk.ru.

Церемония погребения была быстрой, семья Караченцова выразила пожелание присутствующим не снимать происходящее на фотокамеры и телефоны. На могиле установлен временный крест, к которому сложили венки и цветы.

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Прощание с Николаем Караченцовым прошло 19 октября в театре «Ленком».

Ранее сообщалось, что во время гражданской панихиды вдова артиста Людмила Поргина подарила Инне Чуриковой картину от имени скончавшегося мужа.