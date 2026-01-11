Размер шрифта
В Европе придумали необычный способ предотвращения подростковых самоубийств

РИА: в Эстонии создали набор для предотвращения подростковых самоубийств
Global Look Press

Эстонские власти разработали необычный метод предотвращения подростковых самоубийств: специальные наборы с фломастерами и конфетами. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж рассказала о создании «набора для подростков», призванного помочь справиться с суицидальными мыслями. В комплект входят такие предметы, как раскраски, фломастеры, губная гармошка, спиннер, кубик Рубика, ароматическая свеча, мячик-антистресс, грелка, золотая медаль, жевательные конфеты и другие предметы.

По словам представителя эстонского департамента, этот набор предназначен для возрастной группы от 10 до 19 лет. Предполагается, что содержащиеся в нем предметы помогут молодым людям отвлечься от негативных мыслей и снизить уровень тревоги.

До этого исследование, опубликованное в Journal of Psychiatric Research (JPR), выявило связь между экстремальной жарой и увеличением случаев депрессии и тревожных расстройств. Анализ данных показал, что воздействие высоких температур коррелирует с ухудшением психического здоровья.

Ранее ученые нашли причину высокой тревожности зумеров.

