Сын свергнутого шаха планирует вернуться в Иран

Сын свергнутого шаха Реза Пехлеви заявил, что готов вернуться в Иран
Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил в эфире телеканала Fox News, что готов вернуться в Иран.

«Я готов вернуться в Иран при первой же возможности. Я уже планирую это», — отметил Пехлеви.

Он добавил, что получал предложения возглавить «переходный период» и также выразил готовность сделать это.

До этого Пехлеви призвал протестующих иранцев к силовому захвату власти в стране.

Он также призвал жителей Ирана, прежде всего работников ключевых отраслей экономики, присоединиться к всеобщей забастовке.

Проживающий в США Реза Пехлеви, отец которого покинул Иран в 1979 году после Исламской революции, добавил, что хотел бы вернуться на родину, чтобы в решающий момент находиться рядом со своими соотечественниками.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее американский сенатор заявил народу Ирана, что «помощь уже в пути».

