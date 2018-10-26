Директор Ленкома назвал дату прощания с Николаем Караченцовым

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Прощание с народным артистом России Николаем Караченцовым, скорее всего, состоится 29 октября на сцене Ленкома, передает РИА «Новости» со ссылкой на директора театра Марка Варшавера.

«Скорее всего, прощание будет 29-го на сцене театра Ленком. Что касается места захоронения — этот вопрос решат в течение нескольких часов», — пообещал Варшавер.

Он также рассказал, что в день похорон на сцене театра поставят «Юнону и Авось» в память об артисте.

В 1967 году Николай Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ и по распределению попал в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — Ленком). На сцене Ленкома Николай Караченцов сыграл одну из своих самых известных ролей — графа Резанова в постановке Марка Захарова «Юнона и Авось».

Ранее смерть Николая Караченцова прокомментировала его супруга Людмила Поргина.