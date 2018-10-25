Стали известны подробности о присланной Роберту Де Ниро бомбе

Стали известны детали инцидента с бомбой, присланной 25 октября в ресторан Роберта Де Ниро в Нью-Йорке.

Как сообщает портал TMZ, посылку с бомбой обнаружил охранник, разбиравший пришедшую почту на седьмом этаже здания, где находится ресторан.

Бомба оказалась аналогичной устройствам, присланным ранее Бараку Обаме, Хилари Клинтон, Джорджу Соросу и некоторым другим сторонникам Демократической партии США. Конверт содержит такой же обратный адрес, как и предыдущие посылки — «из офиса Дебби Вассерман Шульц».

Ранее Роберт Де Ниро не раз обрушивался с резкой критикой на президента-республиканца Дональда Трампа.