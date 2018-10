Звезда «Друзей» спародировал своего двойника, укравшего пиво

Актер Дэвид Швиммер, наиболее известный по роли Росса в сериале «Друзья», иронично отреагировал на новости о преступнике из Британии, внешне сильно похожем на него.

Накануне полиция британского города Блэкпул опубликовала фотографию мужчины, который украл из магазина ящик пива, и обратилась за помощью к общественности. Однако комментаторы обратили внимание лишь на невероятное сходство преступника и Швиммера.

Как позднее сообщила полиция, сотрудники выяснили, что актер находился в Нью-Йорке. Сам Швиммер не упустил возможность пошутить. Актер опубликовал в твиттере короткое видео, на котором он в похожей одежде пытается вынести из магазина аналогичный ящик пива.

«Клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке», — написал Швиммер.

Он также пожелал удачи в расследовании полицейским из Блэкпула.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR