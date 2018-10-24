«Пиратов Карибского моря» ждет перезапуск

Студия Disney начала переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предложено написать сценарий для перезапуска «Пиратов Карибского моря». Об этом сообщает портал Deadline.

Риз и Верник известны по работе над двумя частями «Дедпула» комедийному хоррору «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и фантастическому фильму «Живое».

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На портале отметили, что продюсер Джерри Брукхаймер продолжит работать над франшизой, пять частей которой принесли в общей сложности $4,5 млрд за 14 лет.

Также в Deadline добавили, что говорить об актерском составе перезапуска «пока рано», однако подчеркнули, что исполнитель главной роли Джонни Депп, вероятно, не примет участия в новом фильме.

Ранее сообщалось, что Деппа номинировали на антипремию «Золотая малина» за роль в пятой части «Пиратов Карибского моря».