В Москве экстренно госпитализировали Светлану Лободу

Источник издания StarHit сообщил, что российская певица Светлана Лобода экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник с «сильными болями в животе».

Отмечается, что в данный момент 36-летняя певица проходит обследования. По данным онлайн-журнала, после них врачи могут принять решение об операции. Также сообщается, что состояние Лободы в данный момент оценивается как «средней тяжести».

В издании напомнили, что 25, 26 и 28 у артистки запланированы сольные концерты и добавили, что они могут быть отменены, если состояние здоровья певицы не улучшится.