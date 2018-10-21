Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

«К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована», — обратилась Цой к поклонникам.

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Она сняла сториз с борта вертолета, который ее перевозит из станицы Старощербиновская.

Как сообщил РЕН ТВ представитель певицы Дмитрий Бушуев, ее состояние оценивается как среднее. Он уточнил, что Цой понадобится проведение операции.