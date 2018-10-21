Глюк'oZa перенесла операцию

Российская поп-певица Глюк'oZa, настоящее имя которой Наталья Ионова, рассказала, что перенесла операцию на ноге. Об этом она рассказала в видео, размещенном в инстаграме.

По словам исполнительницы, из-за боли в пальце она не могла нормально передвигаться и даже плакала.

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«Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку», — заявила Глюк'oZa.

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