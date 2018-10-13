Семья Принса потребовала не исполнять его песню на митингах Трампа

Семья американского музыканта Принса, который скончался два года назад от передозировки обезболивающего, потребовала не включать его песню Perple Rain на митингах сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на сводного брата артиста Омарра Бейкера.

«Наследники Принса никогда не давали разрешение на использование его песен президенту Трампу или Белому дому», — сказал Бейкер.

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Он отметил, что они «немедленно» потребовали перестать использовать один из главных хитов певца. При этом, отмечает издание, неизвестно, оформили ли родственники Принса свое требование в юридическую форму или ограничились неформальным замечанием.

Ранее «Газета.Ru» представляла неизданную песню Принса.