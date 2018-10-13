Основатель известной американской рок-группы приговорен к 10 годам тюрьмы

Один из основателей и бывший басист рок-группы 3 Doors Down Тодд Харрелл приговорен к 10 годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом сообщает Associated Press.

В июне этого года правоохранители прибыли к Харреллу домой после сообщения о его ссоре с женой. В доме они заметили оружие и наркотики. Позже Харрелл был задержан.

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По данным агентства, судья приговорил музыканта к максимально возможному сроку.

Подчеркивается, что басист 3 Doors Down был изгнан из группы в 2012 году после того, как его поймали в нетрезвом состоянии за рулем.