Названа дата прощания с Маргаритой Юрьевой

Прощание с народной артисткой Маргаритой Юрьевой пройдет в Московском художественном академическом театра им. М.Горького 16 октября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Прощание с Маргаритой Валентиновной Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник, 16 октября. Время прощания и место похорон будет сообщено позже», — говорится в сообщении.

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Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет.

Уточняется, что Юрьева умерла после тяжелой болезни.