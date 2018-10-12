Актера Николая Караченцова перевели из реанимации в обычную палату, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на его сына Андрея Караченцова.

Уточняется, что он лежал в реанимации двое суток.

«Помимо распада опухоли в левом легком – это один процесс, второй процесс – это воспалительный, который был и в левом легком, потом перебрался на правое легкое, потом из правого легкого мы его убрали, осталось воспаление только в левом. Еще остался третий момент – это отек», — рассказал он.

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Сын актера рассказал, что сейчас его отцу вливают в кровь антибиотики.

Николай Караченцов был госпитализирован ранее из-за двухстороннего воспаления легких.

27 октября Караченцов отметит 74-летие.