Умерла Маргарита Юрьева

Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Юрьева умерла после тяжелой болезни.

Как отмечается, артистка пока позволяло здоровье, принимала участие в постановках Московского Художественного академического театра имени М. Горького.

Маргарита Юрьева служила в МХАТ им. Горького с 1947 года, в этом же году она дебютировала в кино в фильме М. С. Донского «Сельская учительница» («Воспитание чувств»).