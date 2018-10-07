Основатель Oasis обматерил Джереми Корбина

Ноэль Галлахер, один из основателей британской группы Oasis, нецензурно высказался в адрес лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом пишет таблоид The Sun.

В частности, Галлахер заявил, что не потерпит Корбина на посту премьер-министра Великобритании. По его словам, лучше возродить Oasis, чем смириться с тем, что «сумасшедший» Корбин возглавит страну.

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Также Галлахер покрыл Корбина матом и отметил, что он «коммунист».

Ранее Корбин призвал британских консерваторов отказаться от «российских денег».