Представитель Павла Воли прокомментировал сообщения о его госпитализации

Сообщения о госпитализации шоумена Павла Воли с подозрением на аппендицит не соответствуют реальности, заявил его представитель Владимир Яременко, передает агентство городских новостей «Москва».

«Информация о его госпитализации — неправда. У Павла Воли все хорошо», — сказал Яременко.

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Он подтвердил, что артист дал концерт в Иркустке и рассказал, что завтра у него запланировано выступление в Красноярске, а послезавтра — в Новосибирске.

Ранее сообщалось о госпитализации Павла Воли в Иркутске.