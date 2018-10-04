На ТЭФИ выбрали главное телевизионное событие года

Проект канала ТВ-3 «Гоголь. Начало» признали наиболее масштабным телевизионным событием сезона в России. К такому выводу пришли члены жюри премии ТЭФИ-2018, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что «Гоголь» стал первым российским телевизионным сериалом, который окупился до показа на ТВ. В российском прокате трилогия заработала 1,3 млрд руб.

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Фильмы киносаги вышли также за рубежом, например в Германии, Австрии, Бельгии и Швейцарии.

Ранее на ТЭФИ выбрали лауреатов «Дневного эфира».