Украинская писательница призвала вытеснить «московский язык» из Украины

Украинская писательница Лариса Ницой в интервью изданию «Обозреватель» заявила, что Украине следует вытеснить «русскоязычный московский продукт» из страны.

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», — сказала Ницой.

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Она подчеркнула, что страна уже располагает необходимым «культурным продуктом» и посчитала, что он впоследствии поможет Украине «выздороветь». При этом Ницой не стала уточнять, что она имеет в виду, говоря «культурный продукт».

В качестве примера «культурного вытеснения» она привела ситуацию в Польше. По ее словам, ранее на польских СМИ часто использовался русский язык, однако теперь он практически исчез из публичного пространства.

Ранее Ницой заявляла, что жители Донбасса должны заслужить гражданство Украины.