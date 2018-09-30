Умер Отис Раш

Блюзовый певец Отис Раш скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Раш умер из-за осложнений, которые были вызваны инсультом.

Как отмечается, представители музыканта и его семья подтвердили его смерть.

Отис Раш родился 29 апреля 1935 года в американском городе Филадельфия. Он является одним из основателей так называемого западного чикагского блюза, который оказал влияние на музыку Эрика Клэптона, Питэра Грина и Стиви Рэй Вона. Многие песни Раша признаны классикой блюза.