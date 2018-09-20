YouTube заблокировал канал Versus Battle

Видеосервис YouTube заблокировал канал российской баттл-рэп площадки Versus Battle.

Отмечается, что канал заблокирован за «многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

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В 2017 году на канале было опубликовано видео баттла между рэперами Oxxymiron (Мироном Федоровым) и Гнойным. За сутки ролик посмотрели более четырех миллионов человек.

Также ранее сообщалось, что видео баттла Гуфа (Алексея Долматова) и Птахи (Давида Нуриева) набрало более двух миллионов просмотров.