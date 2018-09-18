Дима Билан за рулем спорткара въехал в легковушку

Российский эстрадный певец Дима Билан за рулем Ford Mustang попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан», — сказал источник.

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Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. По словам источника, Билан был трезвым и признал свою вину в ДТП.

Пресс-служба столичного ГИБДД подтвердила факт аварии, однако не уточнила личностей его участников. Там рассказали, что инцидент произошел в районе дома 146.

Ранее Дима Билан показал накачанного красавца-отца. Отмечалось, что фотографию он сделал, когда гостил дома у родителей.