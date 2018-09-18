Верховная рада выдвинула Сенцова на соискание Нобелевской премии мира

Верховная Рада Украины обратилась к норвежскому Нобелевскому комитету с просьбой о выдвижении кандидатуры Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира, сообщает «112 Украина».

«Учитывая мужественное поведение Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в Российской Федерации в течение 4 лет, ..., за отстаивание прав человека, за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье «терроризм», может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами.