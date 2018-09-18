Влас и Еник из «Улицы Сезам» оказались геями

Сценарист Марк Сальцман в беседе с журналистом издания Queerty признался, что созданные им некогда персонажи детской телепередачи «Улица Сезам» Влас и Еник (Берт и Эрни в оригинальной версии) — гомосексуальная пара.

Работая над их диалогами, Марк Сальцман вдохновлялся своими отношениями с редактором «Улицы Сезам» Арнольдом Глассманом. «Без намерения что-либо пропагандировать я думал о своих персонажах как о любовниках. Просто не было другого логичного способа объяснить происходящее с ними. И, конечно же, нас с Арни называли «Власом и Еником», — вспоминает он.

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По словам Сальцмана, для создания образа Власа он заимствовал особенности характера Глассмана, страдавшего обсессивно-компульсивным расстройством. «То, что выводило из себя Арни, выводило из себя и Власа. Так и было! Так что скажу то, чего никогда не говорил главному сценаристу — да, это мой партнер и я», — сказал сценарист.

В 2017 году из «Улицы Сезам» ушел Стив Уитмир, озвучивавший Еника.