Шнуров показал новую спутницу и назвал ее имя

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые появился с новой спутницей после развода с бывшей супругой Матильдой, передает Super.

Шнуров привел с собой девушку на церемонию вручения 16-й ежегодной премии «Человек года 2018» по версии журнала GQ.

Музыкант рассказал, что девушку зовут Варвара и назвал ее поэтессой.

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Шнуров объявил о своем разводе с супругой Матильдой в конце мая и попросил прессу не вторгаться в его личное пространство. После этого он публично поддержал Евгения Петросяна в его конфликте с Еленой Степаненко.

Ранее сообщалось, что клип Киркорова и Баскова со Шнуровым набрал 900 тысяч просмотров за сутки.