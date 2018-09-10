Шнуров показал новую спутницу и назвал ее имя
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые появился с новой спутницей после развода с бывшей супругой Матильдой, передает Super.
Шнуров привел с собой девушку на церемонию вручения 16-й ежегодной премии «Человек года 2018» по версии журнала GQ.
Музыкант рассказал, что девушку зовут Варвара и назвал ее поэтессой.
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Шнуров объявил о своем разводе с супругой Матильдой в конце мая и попросил прессу не вторгаться в его личное пространство. После этого он публично поддержал Евгения Петросяна в его конфликте с Еленой Степаненко.
Ранее сообщалось, что клип Киркорова и Баскова со Шнуровым набрал 900 тысяч просмотров за сутки.