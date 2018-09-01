Вокалист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте в Киеве

Дэн Рейнольдс, вокалист американской поп-рок группы Imagine Dragons, поднял флаг Украины во время концерта в Киеве. Видео с поступком музыканта опубликовал телеканал «Рен-ТВ».

Концерт Imagine Dragons прошел в Киеве в пятницу, 31 августа.

На кадрах видно, как Рейнольдс держит украинский флаг во время исполнения хита It's Time. Музыкант держал его до конца песни.

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Газета «Известия» напоминает, что на российском концерте Imagine Dragons, который прошел 29 августа, флаг России поднимал над головой ударник Дэниел Платзман.

В конце прошлого года сообщалось, что песня Imagine Dragons вошла в топ-10 самых популярных в России треков за 2017 год.